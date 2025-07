Moret (PSC) rebutja les lliçons del PP i Aznar i avisa que les seves "amenaces" no són gaire democràtiques

Creu que en el comitè federal es va veure "una majoria clara i forta" de suport a Sánchez

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha rebutjat aquest dilluns les lliçons del PP i de l'expresident del Govern central José Maria Aznar al PSOE sobre qualsevol aspecte, i ha avisat que les "amenaces" d'Aznar a l'actual líder de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, sobre si pot acabar a la presó, no són gaire democràtiques.

En una roda de premsa a la seu del PSC, ha dit textualment que són amenaces claríssimes basades en el ressentiment i l'odi, com moltes de les coses que es van dir durant el congrés dels populars, i ha advertit: "Tot el que es basa en el ressentiment i l'odi no surt mai bé".

Sobre les suposades amenaces d'Aznar a Sánchez, ha sostingut que ara entenen què vol dir situar el comptador a zero: "Ara entenem què és el comptador a zero, amb les amenaces del senyor Aznar. És enviar a la presó aquells que no pensen com ell. Home, això creiem que gaire democràtic no és".

Ha contrastat el congrés del PP amb el comitè federal del PSOE, i ha sostingut que el seu és un partit temperat, basat en la moderació i que "no ha perdut la seva mirada com a partit de govern", cosa que, a parer seu, sí que ha fet el PP.

"A SUMAR"

Sobre el comitè federal socialista, ha afirmat que es va constatar que és un moment complex i dolorós per al partit, però que s'han pres mesures contundents contra els presumptes casos de corrupció.

Ha afirmat que el PSC va anar "a sumar" al comitè, sobre el qual han agraït la voluntat de Sánchez de continuar al capdavant del partit i el Govern central i que han constatat una majoria clara i forta de suport a Sánchez.

"Ha estat un comitè que s'ha desenvolupat en llibertat, on tothom ha pogut expressar lliurement les seves posicions i plantejaments. I des d'aquesta llibertat i aquest respecte, podem dir que hi ha hagut una majoria clara i forta de suport al voltant del secretari general", ha sostingut.