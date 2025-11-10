Moret (PSC) rebutja fixar un calendari per al finançament singular: "Necessita els seus temps"

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha descartat aquest dilluns fixar un calendari per a l'acord del Govern central amb el Govern i amb ERC per al finançament singular: "Estem parlant d'un canvi estructural, d'un canvi complex que necessita els seus temps", ha dit en una roda de premsa a la seu del partit
Ha reiterat el compromís del PSC i del Govern amb un acord sòlid, solvent i que compleixi "plenament el que està recollit en el pacte d'investidura" amb ERC, requerirà el temps i el treball necessari, --textualment-- un treball que assegura que és conjunt i de consens.
"El més important no són les dates, el més important és aconseguir allò al que ens hem compromès i que està recollit en el pacte d'investidura", i ha descartat respondre a si l'acord es produirà abans d'acabar aquest any.
"No vull parlar de calendaris, no vull parlar de temporalitats, perquè des del meu punt de vista no és l'objecte. L'objecte és treballar fermament per aconseguir un model sòlid, solvent, consensuat i que realment compleixi plenament amb els acords del pacte d'investidura", ha respost, preguntada per aquesta qüestió.
PROPOSICIÓ DE LLEI D'ERC
Sobre la proposició de llei d'ERC sobre l'IRPF al Congrés, ha evitat valorar si era una acció precipitada o no presentar-la al setembre, i ha assenyalat que el model pactat amb ERC ha de cobrir dos grans eixos: el model de finançament, i les modificacions per a la recaptació dels impostos.
En aquest sentit, ha dit que la proposta dels republicans té el seu procediment al Congrés, i que estan centrats en la definició del model de finançament: "Estem parlant ara de quin és del model de finançament, de quins són els indicadors i quines són les eines estructurals en les quals s'ha de sostenir aquest model".
Preguntada per si constaten possibilitats d'avançar en la negociació dels pressupostos, ha dit que són processos diferents, però que ERC els ha condicionat al finançament singular, i que necessiten "avenços que generin un clima favorable" a una eventual negociació dels comptes.