Moret (PSC) qualifica d'"excusa" el rebuig dels Comuns als pressupostos pel Hard Rock

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha assegurat aquest dilluns que "sembla que és una excusa" el rebuig dels Comuns als pressupostos de la Generalitat 2024 pel Hard Rock.

"No hi ha cap partida que faci referència a aquest projecte, estem parlant d'un projecte del passat, dels pressupostos del 2023", ha lamentat en una roda de premsa a la seu del PSC aquest dilluns.

Moret ha assegurat que no entén "per què ara sí que és un problema" el projecte per al grup de Jéssica Albiach, i ha assenyalat que el que toca al Govern és buscar els suports perquè els comptes siguin viables, en les seves paraules.

"El PSC ja ha fet la feina que tocava, que era negociar, treballar, arribar a un acord amb el partit que governa la Generalitat", ha sostingut.

En aquest sentit, ha demanat als grups parlamentaris que "estiguin a l'alçada i que valorin les bondats d'aquest pressupost", que es votarà al Parlament dimecres.

LLEI D'AMNISTIA

A part del debat sobre els pressupostos al Parlament de dimecres, Moret ha apuntat que es tracta d'"una setmana amb una alta transcendència política i institucional" per la votació de la llei d'amnistia al Congrés.

"És una setmana de superació per a Catalunya de molts temes, especialment protagonitzada per l'amnistia, per l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats", ha assegurat.

Així, ha reiterat que la llei "aposta claríssimament per la reconciliació i la normalització de la vida social, política i institucional a Catalunya i, per tant, també a Espanya".