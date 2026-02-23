Moret (PSC) qualifica de "bon símbol i una bona decisió" la desclassificació de documents del 23-F

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha considerat que és un "bon símbol i una bona decisió" l'anunci del president del Govern central, Pedro Sánchez, d'aprovar dimarts la desclassificació dels documents secrets sobre el cop d'estat del 23 de febrer del 1981.
"És quelcom substancial, reivindicat històricament, i justament l'oportunitat política és perquè som al 23-F", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit, en la qual ha afegit que en aquests moments és més necessari que mai per demostrar la importància de la defensa de la democràcia, que va ser amenaçada aleshores.
"És un pas endavant absolutament transcendent pel que fa a recuperar la memòria històrica del nostre país, la memòria democràtica, i sobretot també és un exercici de transparència necessari per enfrontar justament aquesta memòria", ha conclòs.