Moret (PSC), sobre la presència d'Illa a Madrid pel 12-O: "Sempre és on cal"

Afirma que "va estar pendent a tota hora de quina era la situació a Catalunya" per la dana
BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "sempre és on cal", en referència a la seva presència als actes institucionals pel Dia de la Hispanitat a Madrid, i les crítiques d'alguns partits per la dana Alice.
En una roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit, ha dit que respecta les manifestacions de la resta de partits, però que "de la mateixa manera que estava representant el nostre país en un acte institucional, també va estar pendent a tota hora de quina era la situació a Catalunya", ha dit sobre les inundacions a les Terres de l'Ebre (Tarragona).
Ha afirmat que va estar "des del primer moment connectat a l'espai de presa de decisions" i que aquest dilluns és on toca ser, textualment, que és als municipis afectats per les inundacions i treballant en un pla per donar respostes tan aviat com sigui possible, en les seves paraules.
Moret ha agraït l'actuació dels servidors públics i els serveis d'emergències, a més de la dels alcaldes de la zona, i ha advertit que és un fenomen que "no s'ha acabat".
Per això, ha demanat prudència a la ciutadania, i ha considerat una bona notícia que "no s'hagi hagut de lamentar cap víctima".