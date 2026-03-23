Moret (PSC) no veu ressentida la confiança amb ERC: "Ningú s'ha aixecat de la taula"

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha assegurat aquest dilluns que no veu ressentida la confiança ni les relacions amb ERC per la nova negociació del projecte de pressupostos: "Ningú s'ha aixecat de la taula".
En una roda de premsa, ha explicat que tota negociació passa per moments de discrepàncies: "Però jo posaria en valor que ningú s'ha aixecat de la taula, ningú ha parlat de trencar relacions i tots tenen clar que l'espai de relació política entre ERC i PSC és estratègic per al país".
Preguntada per si tenen prevista una reunió amb els republicans aquesta setmana, ha constatat que tenen un espai de treball conjunt i, tot que ha evitat parlar de possibles calendaris, ha defensat que el més important és que les dues parts volen aprovar els comptes.
Sobre el paquet de mesures aprovat pel govern de Pedro Sánchez per les conseqüències de la guerra al Pròxim Orient, Moret ha reafirmat la posició del "no a la guerra" i el compromís dels socialistes amb la pau ara i en els anteriors conflictes com el d'Ucraïna i Gaza.
També ha reivindicat el paquet de mesures que presentarà aquesta setmana el Govern per "contrarestar i minimitzar" els impactes socials i econòmics del conflicte bèl·lic.