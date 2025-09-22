Moret (PSC) no troba "racista" la proposta de cedir les competències en immigració a Catalunya

Assegura que Sánchez i Illa tenen "absoluta sintonia en tots els temes"
BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmat que la intenció i la voluntat de la proposició de llei per a la delegació de competències en immigració a Catalunya que es votarà dimarts al Congrés "no és racista".
Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa a la seu del partit, en la qual ha afegit que "valoren positivament" la proposta i que, a parer seu, són competències que el Govern pot gestionar.
A més a més, s'ha referit a la negociació sobre el model de finançament per a Catalunya quan ha destacat el "compromís" del PSOE i el Govern central amb el nou model de finançament el qual, ha dit, ha de ser singular, tal com marca l'acord d'investidura.
En aquest sentit, ha explicat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Govern central, Pedro Sánchez, tenen "absoluta sintonia en tots els temes".
COMPLIR ELS ACORDS
"No hi ha cap dubte que el PSC, amb l'acord d'investidura que va tenir amb ERC i els Comuns, està decidit a complir aquests acords i que el PSOE, òbviament, també", ha sentenciat.
Preguntada pel model de governança que proposa ERC per a l'Aeroport de Barcelona, ha explicat que és una qüestió recollida "explícitament" en el pacte d'investidura i que, per tant, és un assumpte que es negocia i treballa amb ERC.