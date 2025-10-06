Moret (PSC) nega un "finançament irregular o il·legal" del PSOE

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha negat que al PSOE hi hagi hagut "finançament irregular o il·legal" després de l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil dins el cas Koldo que reflecteix que el partit hauria pagat amb diners en efectiu en sobres a l'exministre de Transports José Luis Ábalos.
"Ens remetem i compartim plenament les explicacions que ha donat el PSOE en aquest sentit, i entenem claríssimament que aquestes explicacions el que deixen clar és que no hi ha un finançament irregular o il·legal en relació amb el PSOE", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns a la seu del PSC.
Moret ha dit que en la reunió de la direcció del partit no han fet una anàlisi exhaustiva de l'informe, però ha defensat la "total transparència i total col·laboració amb la justícia perquè s'aclareixin com més aviat millor aquestes situacions".