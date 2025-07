Moret (PSC) sobre el model de finançament: "No té a veure amb que Catalunya tingui privilegis"

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha celebrat l'acord entre l'Estat i la Generalitat després de la comissió bilateral d'aquest dilluns per a un nou sistema de finançament, sobre el qual ha assegurat que serà un instrument fonamental per aconseguir els recursos perquè el Govern respongui als seus reptes i necessitats, i per això ha dit: "No té a veure amb que Catalunya tingui privilegis".

En una roda de premsa a la seu del partit, Moret ha remarcat que s'ha passat d'un acord entre partits a un acord entre governs, la qual cosa segons ella suposa un canvi de paradigma estructural per "enfortir l'Agència Tributària Catalana (ATC)".

"S'han de recaptar progressivament els impostos al nostre país, especialment l'IRPF, i d'altra banda, necessitem aquest acord per continuar avançant en les línies negociades en les quals es va sostenir l'acord d'investidura amb ERC", ha afirmat Moret.

Quant al calendari, Moret no ha concretat les dates concretes, i respecte al principi d'ordinalitat, ha assegurat que és una condició necessària per continuar endavant i definir el nou model.

"L'ordinalitat no és contradictòria amb la solidaritat. Són dos elements i dos factors bàsics sobre els quals se sustenta el model de finançament", ha subratllat.