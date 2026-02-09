Moret (PSC) lamenta el mal resultat socialista a Aragó i culpa el PP d'"enfortir" Vox

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha lamentat els mals resultats electorals dels socialistes a Aragó i ha responsabilitzat el PP d'"enfortir" Vox amb la seva acció i per anticipar eleccions en algunes comunitats autònomes.
"Ha estat un fracàs absolut de (Jorge) Azcón i de (Alberto Núñez) Feijóo. L'estratègia del PP ha fracassat perquè dona rèdit i enforteix la ultradreta comunitat a comunitat", ha destacat en una roda de premsa.
Així, ha demanat als populars que canviïn d'estratègia i la seva "mirada tacticista" amb la qual, al seu parer, només han aconseguit dependre encara més de Vox i estar condemnats a posicions cada cop més reaccionàries i autoritàries, ha dit textualment.
Malgrat el resultat de la candidata socialista, Pilar Alegría, a Aragó, ha volgut emfatitzar l'esforç i la campanya que ha dut a terme, "molt centrada en els interessos" dels seus ciutadans.
També ha celebrat "la gran victòria de la socialdemocràcia" en les eleccions de Portugal en un context en el qual, segons Moret, cada cop guanyen més pes les posicions autoritàries i conservadores.