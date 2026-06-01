Moret (PSC) a Junts: "Si algú ha treballat en contra de Catalunya es diu Feijóo i el PP"

Creu que els de Carles Puigdemont s'hauran d'explicar si els donen suport
BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -
La sots-secretària primera i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha avisat aquest dilluns Junts que "si algú ha treballat en contra de Catalunya es diu (Alberto Núñez) Feijóo i el PP".
Ho ha dit en una roda de premsa després que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi al·ludit a la formació de Carles Puigdemont i al PNB en assegurar que amb els seus vots hi hauria la majoria necessària per forçar una moció de censura i anar a eleccions.
"No ens sorprèn. És més del mateix. Ens entristeix que el cap de l'oposició espanyola, en comptes de donar respostes als problemes del país, només tingui un objectiu: derrocar a qualsevol preu el govern de Pedro Sánchez", ha lamentat.
Després d'això, Moret ha acusat Feijóo de ser qui més ha treballat "en contra de Catalunya, del català i de l'amnistia", per la qual cosa creu que Junts s'haurà d'explicar si li donen suport.
"Si volen acompanyar la força política que més explícitament ha estat en contra del país, del que beneficia els catalans i moltes coses que afecten Junts, com la llei d'amnistia, ho hauran d'explicar si toca", ha destacat.
També ha constatat que Feijóo permet acords amb Vox, raó per la qual "si Junts i el PNB es volen sumar a aquest PP que pacta amb Vox, centralista i centralitzador, que no reconeix les llengües oficials i lluita contra legislacions específiques com l'amnistia, és el més inadequat per a Catalunya i Espanya".