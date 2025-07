Moret (PSC) insta el PP a donar explicacions "clares i contundents" pel cas Montoro

Contraposa l'actitud "valenta" de la seva formació amb la dels populars

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha instat aquest dilluns el PP a donar explicacions "clares i contundents" sobre el cas Montoro com, a parer seu, van fer els socialistes setmanes enrere amb les informacions que van aparèixer sobre el cas Cerdán.

"Davant un cas en el qual es va vendre el BOE per interessos concrets i particulars, no he vist cap resposta clara i contundent del PP. Aquest PP que s'omplia la boca setmanes enrere parlant de la corrupció", ha retret en una roda de premsa.

Així, ha contraposat l'actitud "valenta, decidida i donant la cara" dels socialistes a l'hora d'afrontar els casos de corrupció amb la dels populars, els qui ha instat novament a donar explicacions per l'ús corrupte --textualment-- de Montoro de la seva responsabilitat pública.

JOAN CALLAU

També ha aprofitat per traslladar el seu condol a la família i amics de l'alcalde socialista de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) entre 2013 i 2021, Joan Callau, que va morir diumenge a la matinada, de qui ha recordat el seu "compromís municipalista".

"És un exemple del que suposa el compromís i la tenacitat en moments difícils a l'hora d'afrontar reivindicacions i demandes dels ciutadans. És un socialista que va treballar pels ciutadans fins a última hora", ha subratllat.