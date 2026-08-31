Moret (PSC) insta a l'esquerra a no caure en "temptacions" de la dreta sobre immigració

BARCELONA, 31 ago. (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha advertit a les forces polítiques d'esquerres que no han de caure en "temptacions" de la dreta i la ultradreta respecte a la immigració.
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns preguntada per les paraules del líder d'ERC, Oriol Junqueras, sobre l'acolliment de persones migrants després de la crisi a Ceuta.
"No podem caure, des del meu punt de vista evidentment, en les temptacions que posen sobre la taula altres forces polítiques de dreta i ultradreta. El que no farà el PSC és això. Ara bé, escoltar a tothom i valorar les paraules del senyor Oriol Junqueras, per descomptat", ha expressat.
Moret ha admès que es tracta d'un tema molt complex, però que és clau treballar per la cohesió, la integració i l'acolliment, "potenciar l'arribada a partir de vies legals" i alhora defensar els drets humans.
LA SITUACIÓ A CEUTA
Respecte a Ceuta, ha reiterat la complexitat de la situació que, al seu parer, ha fet que moltes de les decisions del Govern s'hagin pres "en un context social absolutament enrarit i deliberadament provocat per l'actitud i les conductes de l'oposició".
"Desgraciadament ha quedat retratada l'oposició, que en cap moment ha tingut una voluntat d'ajudar, recolzar, sinó tot el contrari, sinó tirar més llenya el foc, i d'alguna manera reforçar les situacions de confrontació", ha lamentat.