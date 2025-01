Moret (PSC) insisteix que el Govern complirà els acords després del 'no' d'ERC als pressupostos

Afirma que es trobaran les "eines necessàries" per complir-los

BARCELONA, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha insistit que el Govern complirà els acords d'investidura després que ERC hagi anunciat aquest dilluns que no negociaran els pressupostos de la Generalitat del 2025.

"No hi ha pla 'B'. És a dir, el pla 'A' és complir cadascun d'aquests acords que reuneixen els pactes d'investidura, tant amb els Comuns com amb ERC", ha afirmat Moret en una roda de premsa a la seu del partit aquest dilluns.

En aquest sentit, ha reiterat "el compromís ferm" de la Generalitat per impulsar els acords, i ha apuntat que, com a govern en minoria, necessita generar espais de diàleg per construir una majoria progressista a Catalunya, en les seves paraules.

INSTRUMENTS "VIABLES"

Preguntada per si els acords es poden impulsar sense pressupostos, Moret ha assegurat que són pactes "que es plantegen per a un mandat, no per a un any" i que, per això, no només es tracta dels comptes del 2025.

"Hi ha algun d'aquests acords que requereixen més d'un exercici i que necessiten un procés de canvi estructural profund, com el nou model de finançament que, evidentment, no es pot resoldre en uns mesos", ha expressat.

Així, ha dit que "s'està treballant i s'està explorant, perquè l'objectiu és governar i complir els acords amb aquells instruments que siguin viables".

"Es buscaran i es trobaran, estic convençuda, totes aquelles eines necessàries per complir-los. Una eina evidentment important són els pressupostos", ha conclòs.

Sobre el règim sancionador de la llei d'habitatge, Moret ha afirmat que "s'està treballant des del Govern" amb els Comuns, després que el grup de Jéssica Albiach hagi exigit aprovar-lo abans de febrer hi hagi o no pressupostos.