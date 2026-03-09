Moret insisteix que esgotaran la negociació amb ERC: "Ningú no ha descartat l'IRPF"

BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha insistit aquest dilluns que esgotaran la negociació amb ERC per aconseguir el seu suport per al projecte de pressupostos del 2026, després de deixar clar que "ningú no ha descartat l'IRPF".
"La tramitació parlamentària d'aquests pressupostos comença el 20 de març. Aquest és el pla. Esgotarem fins l'últim moment les nostres negociacions, treball i interaccions amb ERC amb la voluntat de buscar un acord", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Després d'admetre la complexitat que suposa la qüestió de la cessió de l'IRPF, ha sortit en defensa del paper que té en tot això, també en la negociació del nou model de finançament, la vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que és secretària general del PSOE d'Andalusia.
"L'executiva del PSOE va aprovar el pacte d'investidura que contempla l'IRPF. L'acord de la bilateral entre governs també recull el tema dels processos de recaptació d'impostos. Un compromís més clar que aquest difícilment el trobarem", ha afegit.
Amb la certesa que hi haurà pressupostos, Moret ha rebutjat així contemplar altres escenaris i assenyala que "res del que contempla l'acord d'investidura ha estat un error".
SANT BOI DE LLOBREGAT
La també presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) ha manifestat que repetirà com a candidata en les eleccions municipals del 2027.
"En principi, aquest és l'escenari. A mi m'agrada la política municipal", ha recalcat.