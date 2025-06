Moret (PSC) expressa "respecte a les decisions judicials" després de la presó provisional per a Cerdán

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha traslladat aquest dilluns "respecte a les decisions judicials" després de la petició de les parts d'enviar a presó provisional l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán per la presumpta trama de cobrament de comissions a canvi d'obra pública que s'investiga en el cas Koldo.

En una roda de premsa a la seu del partit, abans de conèixer-se la decisió del jutge d'acceptar aquesta petició, ha defensat la posició del partit: "Tolerància zero davant la corrupció, col·laboració absoluta amb la justícia i respecte a les decisions judicials".

Preguntada per la decisió dels Comuns de personar-se com a acusació popular en el cas, ha afirmat respectar la decisió: "Cada força política té dret a posicionar-se on cregui oportú i, per tant, nosaltres no tenim res a dir".

COMITÈ FEDERAL

Sobre el comitè federal d'aquest cap de setmana, ha afirmat que el paper del PSC serà el de defensar el secretari general del PSOE i president del Govern central, Pedro Sánchez, i la seva resposta a aquest cas, i que no aspiren a tenir més poder orgànic.

"Nosaltres no aspirem mai a més poder orgànic ni res d'això. No és aquesta la nostra aspiració, com ja s'ha vist sempre, sinó sumar, col·laborar i, evidentment, vetllar perquè aquest projecte col·lectiu tiri endavant de manera enfortida i, sobretot, donant suport a la figura del secretari general, Pedro Sánchez", ha expressat.