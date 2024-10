Moret (PSC) espera que Junts "assumeixi el seu paper" de primera força de l'oposició després del congrés

Creu que Sumar "ha pres les mesures que havia de prendre" respecte a Errejón

BARCELONA, 28 oct. (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha assegurat que el PSC espera que Junts "assumeixi el seu paper com a primera força política de l'oposició" al Parlament després del congrés en el qual han nomenat Carles Puigdemont president del partit.

En una roda de premsa aquest dilluns a la seu del PSC, ha demanat "una oposició propositiva, una oposició conscient de quins són els problemes reals del país" per part de Junts buscant acords des del diàleg i el respecte.

"I per què no, buscant i trobant acords posant per davant de tot els interessos de Catalunya", ha sostingut Moret, que ha expressat que al PSC estan contents, en les seves paraules, que el congrés de Junts hagi estat positiu per al partit.

"TROBADES PROTOCOL·LÀRIES"

Preguntada per la ronda de contactes que inicia aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb els grups parlamentaris, Moret ha afirmat que són "trobades protocol·làries" basades a establir un marc de relacions cordials i de relacions positives.

"Desconec quins són els temes que es tractaran en cadascuna d'aquestes trobades i amb cadascun dels grups parlamentaris", ha assegurat.

Així mateix, quant a la reunió del grup del PSC-Units amb Illa, Moret ha destacat que es treballarà la voluntat d'establir un espai de coordinació amb el Govern i de "generar un clima propositiu al Parlament".

"TOLERÀNCIA ZERO" AMB EL MASCLISME

Preguntada pel cas d'Íñigo Errejón, Moret ha expressat "tolerància zero a qualsevol expressió masclista i qualsevol expressió de violència masclista" per part del PSC i ha manifestat la posició dels socialistes catalans al costat de les víctimes.

En aquest sentit, ha valorat que Sumar "ha pres les mesures que havia de prendre, s'ha demanat perdó i s'han pres mesures de manera contundent".