Moret (PSC) diu que hauran d'estudiar la llei d'ERC sobre l'IRPF: "Estem al quilòmetre 0"

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha dit que respecten la proposició d'ERC d'habilitar legalment les comunitats autònomes de règim comú per poder recaptar l'IRPF, però que l'hauran d'estudiar: "Estem al quilòmetre 0", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit.
"Com tota la vida, quan es proposa i s'aporta una proposició de llei i es registra al Congrés, s'ha d'analitzar, estudiar, valorar. Acabem de conèixer els termes en els quals s'ha fet públic", ha sostingut, sense concretar si donaran suport o no al text quan es voti.
Ha dit que cada formació decideix quins són els instruments que posa sobre la taula per tal que es compleixin els acords per aconseguir el finançament singular per a Catalunya, que sí és "un objectiu absolutament consensuat".
Ha augurat que hi haurà diferents posicions i que s'haurà de treballar per arribar a acords, però ha descartat divergències entre el PSC i el PSOE en aquest sentit, perquè el PSOE "comparteix i no tan sols ha avalat" l'acord d'investidura de Salvador Illa, que recull aquest plantejament.