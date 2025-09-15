Moret (PSC) diu que el Govern està treballant "com correspon" en una aproximació pressupostària

Assegura que la dreta està intentant "justificar i negar" el que qualifica de genocidi a Gaza
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha dit aquest dilluns que li consta que el Govern i la Conselleria d'Economia estan treballant "com correspon" per fer una aproximació pressupostària.
En una roda de premsa a la seu del partit ha assegurat que no té "més informació ni del calendari ni les dates", i que haurà de ser el Govern qui es pronunciï.
Preguntada pel finançament singular, ha dit que continuen treballant "en la mateixa línia" i ha assegurat que en cap moment se'ls ha comunicat que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, estigui treballant en una proposta de finançament alternatiu.
"És un procés de canvi estructural complex perquè estem canviant el model de finançament a casa nostra i, evidentment, ho hem d'encaixar amb un procés de negociació a tres bandes", ha dit sobre les negociacions.
Ha afegit que la negociació està oberta "amb la voluntat conjunta d'arribar a consensos i acords de pacte".
PROTESTES EN LA VUELTA
Sobre les protestes a Madrid contra el pas de la Vuelta a Espanya, Moret ha dit que no ho valoren sinó que "se situen al punt de partida", que és, a parer seu, posar el nom que correspon a la situació i parlar d'un genocidi, textualment.
"Estem parlant de més de 63.000 persones mortes, de 150.000 persones ferides i de 250.000 persones en risc de desnutrició", ha puntualitzat.
Ha assenyalat que el que els preocupa és com la dreta i la ultradreta intenten "justificar i negar" aquestes xifres i que, en comptes d'adherir-se a l'acció del Govern central, segons ella, justifiquen un genocidi públic.
Sobre la proposta dels Comuns d'expulsar les empreses israelianes del Mobile World Congress ha dit que "la proposta ha de seguir el seu curs" i que no pot dir si prosperarà.