Moret (PSC) diu que el finançament singular "no és debatible" en el congrés del PSOE

Celebra la reunió d'Illa amb Sánchez com una prova que "Catalunya està on ha d'estar"

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària del PSC i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha afirmat aquest divendres que l'acord sobre el finançament singular "no és debatible" en el Congrés Federal del PSOE de la setmana vinent.

"En el document del PSOE no s'aborda el finançament singular per a Catalunya. El que hem de posar sobre la taula és el nostre model. Això ja està acordat, no és qüestionable, no és debatible", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Moret ha assegurat que compliran l'acord amb ERC que contempla el finançament singular perquè l'assumeixen plenament i faran una feina de pedagogia perquè "quan es conegui plenament l'acord i les seves conseqüències" tiri endavant perquè, en les seves paraules, és bo per a Catalunya i bo per a Espanya.

PRESSUPOSTOS

Preguntada per si dona per fet que ERC donarà suport als pressupostos que presenti el Govern, ha descartat parlar en el seu nom, però ha donat per fet que treballaran intensament per aconseguir-ho: "Puc dir que estem treballant i continuarem treballant intensament per arribar a acords", ha manifestat.

Sobre els intents de negociació amb Junts, ha lamentat que hagin tancat la porta a arribar a un acord, tot i que respecta la decisió, i ha mantingut que el seu partit "té la voluntat de tenir una relació positiva i propositiva amb totes les forces parlamentàries".

REUNIÓ SÁNCHEZ-ILLA

Moret també s'ha referit a la reunió que mantindran aquest divendres Sánchez i el president de la Generalitat, Salvador Illa, a La Moncloa, i ha celebrat que la trobada és una prova que "Catalunya està on ha d'estar i ocupa els espais que ha d'ocupar".

Ha dit que abordaran assumptes com l'habitatge, els traspassos competencials pendents i "altres qüestions que tenen a veure amb la relació estreta i fluïda entre el Govern de l'Estat i el Govern de la Generalitat".