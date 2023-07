Moret (PSC) diu que existeix "voluntat i actitud" entre PSOE i Junts per acordar una investidura

Veu avanços importants en la taula de diàleg i sosté que "la idea és seguir treballant en aquesta línia"



BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha sostingut que PSOE i Junts tenen "voluntat i actitud" per negociar una investidura i ha confiat en què assoliran un acord.

En una entrevista a 'El Periódico' d'aquest dilluns recollida per Europa Press, ha assenyalat que arribaran fins al que siguin "capaços de posar damunt de la taula entre tots i negociar dins del respecte institucional" i ha marcat la Constitució com una línia vermella.

Ha defensat que a Junts i als socialistes els uneix "el respecte per la diversitat, el respecte per la convivència, el respecte per cercar solucions per a Catalunya".

Preguntada pel traspàs de Rodalies, ha dit que "tot ha de posar-se damunt de la taula en aquests moments" i ha emmarcat les inversions que s'han fet i les previstes des del Govern central, en les seves paraules, com a punts de partida.

També ha valorat que la taula de diàleg ha funcionat i ha donat avanços importants, per la qual cosa ha assegurat que la idea és seguir treballant en aquesta línia, si bé creu que "no s'ha complert per part del Govern".

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Moret ha rebutjat que la incorporació d'ERC al govern de la Diputació de Barcelona es donés abans de les eleccions generals i ha assenyalat que "seria bastant complicat" que Junts s'hi incorporés en aquests moments.

Ha sostingut que els governs amplis són convenients per a institucions potents com la Diputació de Barcelona i ha reivindicat que --en les seves paraules-- defensaran a ultrança els drets i llibertats qüestionats pels "posicionaments populistes de dreta i extrema dreta".

També ha manifestat la voluntat de "trepitjar els 311 municipis de la província" de Barcelona per conèixer les seves necessitats i realitats i ha situat als més vulnerables al centre de les polítiques de l'ens supramunicipal.