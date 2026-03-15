Moret (PSC) diu que els socialistes són "els últims mohicans" davant de la ultradreta

Diu que han de liderar "un front progressista que faci de dic de contenció"
BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, ha assegurat que els socialistes són "els últims mohicans" davant de la ultradreta, aquest diumenge en el tancament de la XXV Escola d'Hivern del PSC.
Moret ha assenyalat que són "el reducte més important" davant de la ultradreta a Catalunya, Espanya, Europa i el món, i que s'enfronten a les reaccions i posicionaments més involucionaris i conservadors.
Ha afegit que no es poden permetre que aquesta ofensiva conservadora prosperi, per la qual cosa ha dit que ells han de "liderar un front progressista que faci de dic de contenció".
La viceprimera secretària ha assegurat que on governa la ultradreta "es perden drets" i es desarticulen polítiques públiques històriques.
"Es fa creure als nois i a les noies joves que el feminisme va contra els homes i que no defensa la igualtat d'oportunitats i la igualtat efectiva entre homes i dones", ha criticat.
"TREPITJAR EL TERRITORI"
Moret ha subratllat que el Govern liderat per Salvador Illa és capaç de "trepitjar el territori", a diferència dels anteriors, que ha dit que van portar a Catalunya a l'ostracisme.
Ha destacat que el Govern és capaç d'atendre als problemes i buscar solucions als reptes i necessitats dels ciutadans de Catalunya, i que ho fan "més enllà de les sigles" de qui realitza les peticions.
"Sabem quins són, quins són els problemes als quals hem de donar resposta i quins són els reptes que hem d'abordar", ha dit Moret.
La dirigent socialista ha afegit que "només amb un PSC fort hi haurà una Catalunya forta", per la qual cosa ha apel·lat als militants del partit a treballar i a estar cohesionats.