Moret, sobre la retirada dels pressupostos: "És un exercici de responsabilitat conjunta"

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària del PSC, Lluïsa Moret, ha qualificat aquest dijous d'"exercici de responsabilitat conjunta" i de maduresa política la retirada del projecte de pressupostos i ha instat ERC a negociar els futurs comptes, els quals considera que també seran seus.
"No és un tema de guanyar temps, no és que Esquerra hagi de donar suport a una nova llei de pressupostos, és que l'hem de construir conjuntament", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Ha qualificat la relació del PSC amb els republicans d'"estable" i ha assegurat que no hi ha hagut cap trencament.
COMUNS
Preguntada per si reobriran les negociacions amb els Comuns --amb qui havien pactat el projecte de comptes que s'ha retirat--, ha expressat que es contemplaran les propostes "de tothom" i ha afirmat que hi ha marge per negociar partides.
Ha assegurat que els acords previs, tant amb els Comuns com amb els agents econòmics i socials, "no es tocaran" i que això ja estava acordat amb ERC.