Moret (PSC) demana a Junts que faciliti el Consorci d'Inversions i deixi "la queixa i el retret"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 20 abr. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària del PSC i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha instat Junts a facilitar la tramitació i aprovació de la proposició de llei per a la creació del Consorci d'Inversions entre el Govern central i la Generalitat al Congrés, i els ha demanat que deixin d'estar centrats en "la queixa i el retret", arran de les crítiques dels juntaires a la proposta.
En una roda de premsa aquest dilluns, ha instat Junts i la resta de forces polítiques que van facilitar la investidura de Pedro Sánchez a facilitar-ne la tramitació: "En aquest país, i sobretot algunes forces polítiques com el mateix Junts, hem de passar de la queixa i el retret a la proposta, a la proposta efectiva i propositiva que busca solucions".
Preguntada per si compta amb el suport del PSOE, ha respost que, si no el tingués, no s'hauria fet la presentació, i que ERC, "que és la força política encarregada de presentar aquesta proposició de llei al Congrés", treballa per buscar els consensos necessaris.
"DÈFICITS HISTÒRICS D'INVERSIONS"
La portaveu ha definit el consorci com una eina útil per planificar, seguir i millorar l'execució pressupostària a Catalunya, especialment en l'àmbit de les infraestructures, en què ha assenyalat "dèficits històrics d'inversions" per part de l'Estat a Catalunya.
"És una proposta que és viable i que pot resoldre i contrarestar moltes de les dificultats que hem tingut en aquest país respecte a la implementació i execució dels pressupostos de l'Estat", ha defensat.
Sobre si s'ha avançat massa lent en l'impuls d'aquesta eina, ha dit que la lentitud dels avenços és relativa: "Canvis estructurals d'aquestes característiques necessiten el seu temps perquè són estructurals, i el que volem és que funcionin i siguin realment operatius".
Preguntada per si aquest acord facilita les negociacions amb ERC, ha dit que és un pas endavant: "És un escenari afavoridor d'altres consensos i altres acords", i ha reiterat que els socialistes compliran tots els acords de la investidura de Salvador Illa.