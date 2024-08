Moret (PSC) demana a Feijóo que el PP deixi de "fer política a Espanya contra Catalunya"

BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, ha demanat aquest dilluns al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el seu partit "deixi de cometre el mateix error de sempre que és fer política a Espanya contra Catalunya".

Ho ha dit en una roda de premsa a la seu del PSC després de la primera reunió de l'Executiva del PSC encapçalada pel seu primer secretari, Salvador Illa, com a president de la Generalitat.

"Creiem que és un error reiteratiu i recurrent que no porta enlloc", ha afirmat Moret, que també ha acusat el PP textualment de no tenir projecte per a Espanya.

Així mateix, ha fet una crida explícita als populars per demanar a les forces polítiques del Parlament --textualment-- que estiguin a l'altura i que tinguin una actitud constructiva en la seva oposició al Govern de la Generalitat.

"L'objectiu que hem de tenir totes les forces polítiques és donar solucions als problemes reals dels veïns i les veïnes, dels ciutadans i les ciutadanes, i ser constructius, propositius i, per descomptat, resolutius", ha sostingut.