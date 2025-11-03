Moret (PSC) demana que es donin "els temps necessaris" per arribar a un acord de finançament

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha demanat aquest dilluns que es donin "els temps necessaris" per arribar a un acord de finançament singular per a Catalunya ja que, ha dit, són canvis estructurals que poden generar canvis importants.
En una roda de premsa a la seu del partit ha assegurat que les negociacions, especialment amb ERC en aquest àmbit, són "fructíferes, intenses i propositives".
Així, ha dit que el finançament representa, segons ella, un gir metodològic estratègic, i ha explicat que cal temps perquè aquests "canvis estructurals siguin realment solvents i puguin respondre a les expectatives" que s'han generat.
"Nosaltres no parlem mai de calendari, no parlem de dates, sinó que preferim que es donin els temps necessaris, insisteixo, perquè els resultats siguin aquells que han de generar canvis", ha subratllat.
A més a més, ha explicat que "una cosa és el model de finançament, en el qual sí o sí ha d'estar incorporada l'ordinalitat i una altra cosa són els aspectes més vinculats a la fiscalitat".
RELACIÓ AMB JUNTS
Preguntada per les implicacions de la decisió de Junts de trencar amb el Govern central ha defensat que la relació del PSC amb Junts es produeix "en molts entorns, sobretot en les realitats municipals"
"Des del nostre punt de vista el més important és mantenir l'estabilitat, mantenir els governs que han de donar resposta als reptes i problemes de la gent", ha afegit.