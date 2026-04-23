Moret (PSC) demana defensar valors com "el respecte, la diversitat i la convivència"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària del PSC i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha assegurat que Sant Jordi és una diada per defensar valors com "el respecte, la diversitat i la convivència".
En unes declaracions aquest dijous davant la carpa del partit a Barcelona per Sant Jordi, també ha reivindicat el català com una llengua de cohesió social, la qual cosa assegura que es veu en el procés de regularització d'immigrants.
Ha sostingut que la llengua ha de generar drets i oportunitats, però també "noves responsabilitats" als qui arriben a Catalunya.