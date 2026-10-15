Moret (PSC) demana apostar per una majoria progressista davant les "posicions involucionistes"

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PSC i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha demanat optar per una majoria progressista "que faci front a les posicions involucionistes que volen retrocedir i que volen apostar per la confrontació estèril i per l'odi i per la repressió".
En unes declaracions aquest dijous després de l'ofrena floral a la tomba de l'expresident de la Generalitat Lluís Companys, ha assegurat que la memòria d'aquest president català "és una manera de fer front als discursos" que generen odi, qüestionen els valors democràtics i generen confrontació.
Moret ha subratllat que Companys ha esdevingut un símbol del catalanisme democràtic i de totes les víctimes del franquisme, i ha afegit que cal saber i recordar "els temps foscos" per obtenir-ne aprenentatges.