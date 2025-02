Moret (PSC) defensa "qualsevol acció" per a un acord a la Casa Orsola de Barcelona

Afirma que coincidir en votacions amb Junts i el PP al Parlament "no té cap altra lectura"

BARCELONA, 3 febr. (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat la mediació del Síndic de Greuges de Barcelona en el cas de la Casa Orsola i "qualsevol acció per arribar a un acord i garantir el dret a l'habitatge de les persones que viuen a l'edifici".

En una roda de premsa a la seu del PSC aquest dilluns, Moret ha assegurat que els socialistes defensaran "a ultrança" el dret a l'habitatge allà on governen, també a l'Ajuntament de Barcelona.

"El PSC té entre les seves prioritats l'habitatge com un dret fonamental i no com un valor de mercat", ha sostingut la portaveu, que també ha defensat les mesures en aquest sentit dutes a terme pel Govern de la Generalitat.

"El Govern ha demostrat que s'han pres mesures molt importants en aquest sentit que estan tenint els seus fruits" com la regulació dels preus del lloguer o dels pisos turístics i el règim sancionador.

"POSICIONS QUE COINCIDEIXEN"

Preguntada per si la votació en l'últim ple del Parlament en què van coincidir el PSC, Junts i el PP és una mostra de geometria variable per part dels socialistes, Moret ha insistit que els socis prioritaris del Govern són ERC i els Comuns.

"Si en seu parlamentària hi ha posicions que coincideixen amb altres forces que no són ERC i els Comuns, no té cap altra lectura que aquesta", ha afirmat.

Quant al pla econòmic anunciat divendres passat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, malgrat no tenir els pressupostos del 2025, Moret ha defensat que el Govern governi "fent servir a cada moment els instruments que siguin viables".

"Les eines i els instruments que es vagin tramitant ja s'aniran veient. Una eina són els pressupostos, però n'hi ha més", ha afegit.

JUNTS I EL PSOE

D'altra banda, ha defensat l'"espai de negociació estable entre Junts i el PSOE" perquè la negociació prosperi i es tradueixi en decisions al Congrés dels Diputats.

"Creiem que cada força política ha de defensar les seves posicions, i malgrat les discrepàncies, per a nosaltres és molt important que l'espai existeixi", ha afegit.

Quant a la seva opinió respecte a una reunió entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president de Junts, Carles Puigdemont, Moret ha apuntat que el PSC no interfereix en les decisions del president espanyol.

RÈPLICA A MAS

Finalment, preguntada per l'opinió de l'expresident de la Generalitat Artur Mas que Junts hauria de poder parlar amb Aliança Catalana, Moret ha replicat que el PSC no es planteja "cap relació" amb la formació.

Així, ha rebutjat qualsevol relació amb "aquelles formacions polítiques d'ultradreta que defensen relats d'odi i que són sectàries".