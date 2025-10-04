Moret (PSC) defensa mobilitzar-se "contra el genocidi" i contra el drama humanitari a Gaza

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat aquest dissabte mobilitzar-se "contra el genocidi" i contra el que ha denonimat drama humanitari del poble palestí, en declaracions des de la manifestació a Barcelona.
"Som aquí com a socialistes i, sobretot, com a gent compromesa", ha afirmat la també presidenta de la Diputació de Barcelona.
La manifestació al centre de Barcelona per la fi del comerç d'armes i relacions amb Israel ha començat sobre les 12 en els Jardinets de Gràcia, convocada per la coalició Prou Complicitat amb Israel i amb el suport de 600 organitzacions i sindicats.