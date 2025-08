Moret (PSC) defensa l'ordinalitat com a "principi bàsic" del nou finançament singular

Rebutja que el 'no' d'ERC i Comuns a ampliar l'Aeroport de Barcelona impedeixi acordar pressupostos

BARCELONA, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat que l'ordinalitat ha de ser un "principi bàsic", juntament amb la solidaritat, del nou model de finançament singular per a Catalunya, les bases del qual es van acordar entre l'Estat i la Generalitat en l'última comissió bilateral.

"És clar que un dels principis bàsics en què es basa el model de finançament singular, el model econòmic singular de Catalunya, és l'ordinalitat. Jo crec que el nostre president ho ha dit de manera reiterada en els seus discursos. Per tant, l'ordinalitat forma part del model i nosaltres ho mantenim així", ha sostingut en una entrevista d'Europa Press.

Ha defensat textualment que en la bilateral es va fer un pas endavant molt important en aquest aspecte, i que el resultat va ser el compromís d'engegar aquest model i d'avançar en àmbits com la fiscalitat: "Mai hem negat que és un tema molt complex, que necessita el seu temps i necessita el seu procés", ha apuntat.

En aquests moments, ha explicat, mantenen un espai de diàleg "que existeix, real, a tres bandes" entre la Generalitat, l'Estat i ERC, i que s'està avançant bastant en aquest sentit, en les seves paraules.

MINISTERI D'HISENDA

Preguntada per si hi ha diferències entre el PSC i el PSOE en aquesta qüestió, ha afirmat que ells parlen de l'ordinalitat des de Catalunya i defensen que es respecti, i que el ministeri d'Hisenda "ha de donar resposta a tot el país, a les reivindicacions dels models de finançament de tot el país".

Sobre la quota de solidaritat que contempla el pacte, ha dit que encara s'ha de pactar i que s'establirà en funció de diversos criteris: "El que és clar és que nosaltres plantegem aquest model de finançament és que sigui solidari i ens complirem amb aquest plantejament. En aquests moments no estem en disposició de parlar de quins són els percentatges".

En resposta a les crítiques de membres de les files socialistes a l'acordat, ha traslladat el seu respecte a les declaracions que puguin fer, però ha manifestat que tenen clar el seu full de ruta: "Els pactes es compleixen", ha dit, en referència a l'acord amb ERC per a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat.

LA LEGISLATURA CATALANA

Sobre la legislatura catalana, ha afirmat que des del PSC treballaran per aconseguir que el Govern pugui aprovar els pressupostos del 2026, i que ERC i Comuns són els seus socis prioritaris per negociar-los: "És el pla A i apostarem pel pla A. Si no surt el pla A, ja veurem; però de moment aquesta és l'aspiració i l'ambició que tenim tant des del Govern com des del PSC".

Sobre si proposades com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona poden impedir que s'aconsegueixi, ha dit que no ho creu, perquè des que es van signar els acords per a la investidura ja es coneixien les discrepàncies i posicions diferents en aquest tema, i creu que, en principi, "no ha d'interferir o no dificultarà altres acords".

AVAL A L'AMNISTIA

Moret s'ha referit també a la validació per part del Tribunal Constitucional a la llei d'amnistia al procés, i ha demanat que els tribunals l'apliquin perquè, textualment, té tota la validesa parlamentària i també constitucional: "El més lògic i el més natural és que s'apliqui".

Ha destacat que Illa aposta de manera explícita, política, institucional perquè s'apliqui l'amnistia, i ha rebutjat valorar si el president ha de reunir-se amb el líder de Junts, Carles Puigdemont: "Qui ha de parlar de l'agenda del president és el president".