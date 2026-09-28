Moret (PSC) defensa l'autonomia de Lleida per prohibir el burca, que veu una "forma de violència"

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat aquest dilluns l'autonomia local de Lleida per prohibir els vels integrals (burca i nicab) als espais públics, i ha assegurat que són "una forma de violència masclista" que va contra els drets de les dones.
En una roda de premsa a la seu del partit, Moret ha subratllat que la direcció del PSC respecta "la decisió dels ajuntaments" per dur a terme iniciatives com la de la Paeria, que divendres va aprovar modificar l'ordenança municipal de civisme i convivència amb els vots de Junts i de Vox.
Així, Moret ha sostingut que la posició dels socialistes en aquesta qüestió "no té res a veure amb defensar la diversitat cultural i religiosa de totes les persones que viuen" a Catalunya.