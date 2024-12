Moret defensa establir "espais favorables a arribar a futurs acords" amb ERC

Assegura que el Govern treballarà perquè s'aprovin els pressupostos del 2025

BARCELONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat que per al PSC és molt important establir "espais favorables a arribar a futurs acords i pactes amb ERC que ajudin a implementar decisions" i que posin en primer lloc les necessitats dels catalans.

Ho ha dit en una roda de premsa a la seu del partit aquest dilluns, preguntada per la reelecció d'Oriol Junqueras com a president d'ERC aquest dissabte, i en la qual ha assegurat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, i Junqueras "s'han enviat missatges" que ha emmarcat en la normalitat entre forces polítiques.

En aquest sentit, Moret ha afirmat que el govern d'Illa "treballarà intensament com ha passat fins ara per assolir espais d'acord i de consens amb les forces polítiques que han facilitat la investidura", és a dir, ERC i els Comuns.

Quant al lideratge de Junqueras a ERC i el de Carles Puigdemont a Junts, Moret ha expressat "respecte absolut als lideratges de les forces polítiques" més enllà, ha dit, del paper que hagin tingut en altres moments, com durant el procés.

PRESSUPOSTOS DEL 2025

D'altra banda, sobre les negociacions amb ERC dels pressupostos de la Generalitat 2025, Moret ha assenyalat que la nova direcció republicana acaba de prendre possessió i ha apostat per esperar a "que se situïn, que s'allotgin en les seves noves responsabilitats" per, posteriorment, establir els espais per treballar conjuntament.

Preguntada per la possibilitat que Junqueras pugui condicionar que hi hagi acords com el finançament o el traspàs de Rodalies, Moret ha sostingut: "Nosaltres, com sempre hem dit, no parlem de calendaris", sinó de treball, la qual cosa ha afirmat que farà el Govern.

Així, ha dit que l'executiu d'Illa treballarà perquè hi hagi comptes l'any vinent "amb les negociacions i els consensos perquè s'aprovin".