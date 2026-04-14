Moret defensa la destitució dels edils de Ripoll que van facilitar els comptes d'Orriols

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat aquest dimarts que el PSC hagi destituit els dos edils de Ripoll (Girona), Enric Pérez i Anna Belén Avilés, després que posessin el seu càrrec a disposició del partit en haver-se abstingut en la votació del pressupost de l'alcaldessa i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
"Sempre defensem posicions i plantejaments que aposten per la convivència, que aposten pel respecte a la diversitat i no per les forces polítiques o posicionaments que defensen tot el contrari, en aquest cas, evidentment, la confrontació i l'odi", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Moret ha explicat que "altres dos companys" assumiran aquesta responsabilitat, sense especificar si seran les dues següents persones de la llista en les eleccions municipals del 2023.