Moret (PSC), sobre la decisió de l'AN d'exonerar Pujol: La "respectem i ens sembla adequada"

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha valorat positivament la decisió del tribunal de l'Audiència Nacional (AN) que jutja la família Pujol d'eximir de responsabilitat penal l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley, de 95 anys: "És una decisió judicial que respectem i que ens sembla adequada".
En una roda de premsa a la seu del partit aquest dilluns, Moret ha subratllat que "és molt important tenir en compte les condicions de salut" de l'exdirigent després de sotmetre's a un altre reconeixement mèdic en què s'ha acordat que quedi fora del procediment judicial.
I ha conclòs: "Respectem i valorem positivament la decisió judicial. Tot i que com a partit polític el PSC no ha compartit, i fins i tot ha combatut, les posicions polítiques del senyor Pujol, en aquesta situació és molt important tenir en compte les condicions" en les quals es troba l'expresident.