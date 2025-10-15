Moret (PSC) crida a reivindicar l'esperit de Companys davant l'"ofensiva" de la ultradreta

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha considerat aquest dimecres que és més important que mai reivindicar l'esperit de l'expresident de la Generalitat, Lluís Companys, davant "l'ofensiva explícita de les forces d'ultradreta".
"Un cop més la memòria de Companys es converteix en un referent i símbol del nostre compromís amb el diàleg, la negociació, la convivència i la democràcia", ha manifestat després de l'ofrena a la tomba de Companys al cementiri de Montjuïc, en el 85è aniversari del seu afusellament.
També ha explicat que han inaugurat un monòlit amb el qual volen honorar "la memòria dels socialistes que van ser assassinats aquí en mans de la repressió franquista per defensar la democràcia, els valors democràtics i els drets i llibertats del país".