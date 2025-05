Moret (PSC) creu que "tothom" es pot sentir còmode en el Pacte Nacional per la Llengua

Sobre Junts: Si algú "no se sent interpel·lat, és qui ho ha d'explicar"

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmat que el Pacte Nacional per la Llengua és "un gran paraigua en el qual tothom es pot sentir còmode" i ha demanat a tothom que s'hi adhereixi.

"Si hi ha algú que no se sent interpel·lat, és qui ho ha d'explicar. Però creiem que és un pacte ampli, prou plural, perquè tothom s'hi senti còmode. I ens agradaria que tothom s'hi sumés, però això no depèn de nosaltres", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns.

Ha defensat que el Pacte per la Llengua compta amb un consens ampli i que ha estat fruit de "molt esforç i molt treball intens" del Govern.

Preguntada per si es plantegen ajornar-ne l'aprovació fins que el Tribunal Constitucional (TC) resolgui sobre l'ús de les llengües a l'escola, com demana Junts, ha dit que mantenen la seva posició.

"Respectem absolutament totes les manifestacions i declaracions de qualsevol referent polític, però com a PSC ens mantenim en la nostra posició. I la nostra posició és que valorem positivament el Pacte Nacional per la Llengua que en principi s'aprovarà demà", ha expressat.

AEROPORT DE BARCELONA

Sobre una hipotètica ampliació de l'Aeroport de Barcelona, ha afirmat que esperen la proposta del grup d'experts per posicionar-se, però que veuen necessari un aeroport competitiu, fet que pot ser "compatible amb la defensa de les lògiques mediambientals i també, òbviament, amb el consens territorial".

Pel que fa a la governança de la infraestructura, s'ha remès al pacte d'investidura amb ERC: "Si llegim el que es recull en el pacte d'investidura, es parla d'això: potenciar les grans infraestructures del país, i també parlar d'instruments que garanteixin la governança d'aquests sistemes d'infraestructures".