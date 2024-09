Moret (PSC) creu que el finançament català és una "punta de llança" per impulsar canvis en altres comunitats

Preveu que la comissió de seguiment del pacte PSC-ERC arrenqui la setmana vinent



BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha expressat aquest dilluns que el nou finançament català pot ser una "punta de llança" per impulsar més canvis en el model de finançament d'altres comunitats autònomes a la resta d'Espanya.

Així s'ha expressat la també presidenta de la Diputació de Barcelona en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, en què ha afirmat que el finançament català suposa un "canvi de paradigma" que pot generar tensions, però que, en les seves paraules, serà un instrument per millorar els recursos de Catalunya.

Preguntada sobre si el finançament català es podria replicar en altres comunitats, Moret ha opinat que "és un model molt pensat per a Catalunya i acordat amb forces del Parlament", però que servirà, textualment, per repensar i reflexionar sobre possibles canvis en el sistema de finançament autonòmic.

Moret ha dit que la consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Alícia Romero, ja treballa "intensament" amb el seu equip per analitzar el contingut del pacte amb ERC, veure quines decisions cal prendre per aconseguir el nou finançament, i concretar si requereixen canvis legislatius d'algun tipus.

Ha subratllat que hi ha bona sintonia entre el Govern central i la Generalitat en relació amb el finançament català, i que el mateix Comitè Federal del PSOE ja va avalar el pacte tancat entre el PSC i ERC.

Així mateix, la portaveu ha opinat que hi ha moltes "especulacions" sobre quin serà l'impacte real del nou finançament en la disponibilitat de nous recursos a Catalunya, i ha remarcat que és una dada que se sabrà un cop es desplegui tota la infraestructura financera i fiscal.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT PSC-ERC

Sobre la comissió de seguiment del pacte d'investidura entre el PSC i ERC, Moret ha avançat que es posarà en marxa la setmana vinent, com a part de l'acord que van tancar tots dos partits per a la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa.

La comissió estarà formada per tres membres de cada partit: per part del PSC hi haurà la mateixa Moret, el president del PSC al Parlament, Ferran Pedret, i el secretari del Govern, Javier Villamayor; per la banda republicana, hi haurà l'exvicepresidenta del Govern Laura Vilagrà i els secretaris generals adjunts del partit Marta Vilalta i Juli Fernàndez.