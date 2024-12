Moret sobre el congrés d'ERC: "El que farem és entendre'ns amb qui surti de les urnes"

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària del PSC, Lluïsa Moret, ha assegurat que els socialistes respecten les dinàmiques internes d'ERC, en relació amb el congrés que ha d'elegir la direcció dels republicans: "Respectarem els resultats i el que farem és entendre'ns amb qui surti de les urnes".

"Establir, com sempre, espais de diàleg, espais positius i propositius, de buscar suports amb qui democràticament els militants d'ERC triïn", ha sostingut en una roda de premsa aquest dilluns a la seu del PSC.

Així, Moret ha apostat perquè els republicans "puguin abordar en positiu el futur i, sobretot, el paper determinant que té ERC a Catalunya".

"Estem convençuts absolutament que ERC i concretament els militants d'ERC volen el millor per al país", ha dit Moret, que ha dit que el PSC confia plenament en que la nova direcció que sorgeixi el 14 de desembre també tindrà el mateix convenciment de voler el millor per a Catalunya.

La candidatura de Militància Decidim liderada per l'expresident d'ERC, Oriol Junqueras, i la de Nova Esquerra Nacional, encapçalada per Xavier Godàs, van ser les dues més votades en el Congrés Nacional d'ERC dissabte però, com que cap no va superar el 50% dels suports, es disputaran dirigir el partit en segona volta el 14 de desembre.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Moret, que presideix la Diputació de Barcelona, ha afirmat que analitzarà un presumpte cas de coaccions del diputat d'Impulsem Penedès i president delegat de l'Àrea d'Infraestructures de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès, a 2 regidores de Sant Martí Sarroca (Barcelona).

Segons ha avançat el diari 'Ara', Vallès va dir a les regidores que congelava una subvenció de 150.000 euros que els havia promès per renovar la teulada d'uralita d'un centre privat del poble fins que no donessin suport a una candidatura per desbancar el fins ara president comarcal de l'Alt Penedès, Sebastià Moya.

"Sí que puc dir, de manera contundent i clara, que aquestes pràctiques, si és que s'han produït, no representen en absolut la manera de fer del govern de la Diputació de Barcelona", ha afegit Moret.