Moret sobre el conflicte docent: "La idea és continuar treballant per resoldre la situació"

Defensa que el partit "ha complert estrictament amb la llei electoral"
BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària del PSC i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha sostingut que, després del 'no' dels docents al preacord entre els sindicats educatius i el Govern, "la idea és continuar treballant per resoldre la situació".
En una roda de premsa aquest dilluns, ha dit que pels socialistes l'educació i l'educació pública són una prioritat, i que també ho és pel Govern, per la qual cosa defensa que mantindran la mà estesa "per continuar negociant i per arribar a un acord, a l'acord més adequat, més beneficiós per als docents, però també per al sistema públic d'educació".
Ha desvinculat l'acord de la tramitació dels pressupostos catalans al Parlament: "Són coses que en aquests moments no estan condicionades una amb l'altra i que segueixen processos absolutament diferents".
INVESTIGACIONS AL PSOE
Respecte a les investigacions judicials al PSOE, i al requeriment del jutge del cas Leire Díez sobre informació del PSC, ha dit que no han tingut més requeriments que el de la informació sobre la campanya del 2024, que ja han posat a disposició de la justícia, i que ja estava auditat per la Sindicatura de Comptes.
"El PSC fa les coses bé, ha fet les coses bé, ha complert estrictament amb la llei electoral, té absoluta transparència respecte a les dades econòmiques i fiscals, i no només això, sinó que aquestes dades es van entregar a la Sindicatura de Comptes i es va fer l'informe pertinent", ha expressat.
Ha reiterat que col·laboraran amb les autoritats judicials i ha confiat que aquests procediments "siguin àgils".