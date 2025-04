Moret (PSC) confia que s'aprovi el decret d'habitatge: "En la majoria estem d'acord"

Demana que els grups "siguin conscients" de l'amenaça que són els aranzels

BARCELONA, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, s'ha mostrat aquest dilluns confiada que el Govern i els grups parlamentaris arribaran a un acord perquè s'aprovi el decret llei en matèria d'habitatge i urbanisme que s'ha de convalidar aquest dimecres al Parlament: "És veritat que en la majoria estem d'acord", ha sostingut en una roda de premsa a la seu del partit.

"La consellera Peneque està negociant amb diferents forces polítiques, com amb els Comuns, aquest decret d'habitatge. Nosaltres som optimistes i creiem fermament que s'acabarà aprovant al Parlament. I que s'arribarà a un acord", ha afegit.

Ha dit que en la negociació s'estan abordant "integralment" les condicions dels Comuns per aprovar-lo: la regulació del lloguer de temporada dins la llei catalana i evitar que els habitatges protegits perdin aquesta consideració i tornin al mercat lliure, sobretot a les zones tensionades.

Ha celebrat que la CUP també estigui disposada a parlar i negociar en l'àmbit de l'habitatge, cosa que veu important i "transcendental per a la vida de molta gent" de Catalunya, per la qual cosa cal que les forces polítiques facin un esforç per arribar a acords, en les seves paraules.

PLA CONTRA ELS ARANZELS

Preguntada per quina posició espera dels grups parlamentaris respecte al pla de resposta del Govern a la guerra aranzelària, ha demanat que "siguin conscients del que suposa aquesta amenaça per al país", i ha confiat que assistiran a la reunió d'aquesta tarda per posar en comú i compartir les diferents posicions.

"Els grups parlamentaris haurien d'assistir a aquesta convocatòria i, evidentment, posar en comú i compartir les diferents posicions, però amb un objectiu comú, que és estar a l'alçada de les circumstàncies i acordar la resposta més adequada", ha valorat.

Ha lamentat la posició de l'administració Trump i ha demanat una resposta unitària d'Europa: "Hem d'intentar construir, tan aviat com sigui possible, una resposta unitària, cohesionada, per part del conjunt d'estats membres. I aquesta línia és la que compartim plenament des d'Espanya i des de Catalunya".