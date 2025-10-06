Moret (PSC) celebra el retorn de diversos catalans de la Flotilla i demana el "de tots ells"

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, s'ha mostrat satisfeta pel retorn de diversos membres catalans de la Global Sumud Flotilla, després de l'arrest per part d'Israel, i ha desitjat "el retorn de tots ells, sobretot sans i estalvis", a Catalunya.
En una roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit, ha traslladat el seu suport a la iniciativa i a les manifestacions que s'han produït aquest cap de setmana a favor de Palestina, i ha reiterat el seu "rebuig explícit al genocidi" que està cometent Israel.
A més a més, en el context de les negociacions per a un alto el foc i un eventual acord de pau, s'ha mostrat a favor "de les iniciatives que sorgeixin per assolir una pau definitiva" i duradora a Gaza, però ha considerat que qualsevol proposta en aquest sentit ha de tenir en compte les aportacions i decisions del poble palestí, en les seves paraules.