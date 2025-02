Moret (PSC) celebra l'"avenç que definirà el futur mapa ferroviari" després de la comissió bilateral

Deixa en mans del grup municipal de Ripoll (Girona) la possible moció de censura a Orriols

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha celebrat l'"avenç que definirà el futur mapa ferroviari català" després de la comissió bilateral d'infraestructures entre la Generalitat i l'Estat d'aquest dilluns, que ha abordat el traspàs de la línia R1 de Rodalies i el futur de la carretera N-II.

"El Govern està decidit a complir tots els acords i tots els pactes que estan recollits en el pacte d'investidura", ha sostingut Moret en una roda de premsa a la seu del PSC.

En aquest sentit, ha apuntat que hi ha hagut "un espai de treball per preparar la reunió bilateral" amb ERC en què s'han inclòs assumptes iniciats per l'anterior govern de Pere Aragonès.

Així mateix, ha defensat els acords i els consensos, i ha apuntat que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, donarà més detalls de la comissió en la roda de premsa d'aquest dilluns.

ALIANÇA CATALANA

D'altra banda, preguntada per si el PSC donarà suport a la possible moció de censura a Sílvia Orriols (Aliança Catalana) a Ripoll (Girona), Moret ha afirmat que el partit respectarà "la posició" del grup municipal.

"El que volem nosaltres a Ripoll és que hi hagi un govern, un govern que governi i que resolgui els problemes dels veïns. Per tant, pel PSC no quedarà", ha sostingut Moret, que no ha confirmat si els socialistes s'incorporarien al govern alternatiu del municipi.

Així, ha defensat que el grup municipal del PSC "estan treballant i són els que avançaran en la solució més adequada".