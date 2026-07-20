Moret (PSC) celebra l'"àmplia presència de talent català" en la selecció espanyola

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha felicitat aquest dilluns la selecció espanyola per la seva victòria en el Mundial després de guanyar aquest diumenge l'Argentina i ha destacat l'"àmplia presència de talent català" en l'equip.
Moret també s'ha congratulat en roda de premsa del "civisme" de la ciutadania durant les celebracions d'una victòria que ha qualificat d'inoblidable.
Ha destacat la "celebració comunitària" que han fomentat les pantalles gegants instal·lades a diferents punts de Catalunya.