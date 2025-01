Moret avisa Junts: un pacte amb PP i Vox per a una moció de censura va "contra Catalunya"

Afirma que el Govern complirà els acords d'investidura i destaca la "bona relació" amb ERC

BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha avisat aquest dilluns els partits catalans que un pacte amb el PP i Vox per a una moció de censura al president del Govern central, Pedro Sánchez, "és un pacte contra Catalunya", després que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi assegurat que presentarà una moció de censura si Junts hi dona suport

"Espero que tots els partits polítics catalans ho tinguin clar. Qualsevol pacte amb el PP i Vox és un pacte contra Catalunya i no beneficiarà en absolut la vida, els drets i, sobretot, les necessitats dels catalans", ha dit en una roda de premsa a la seu del partit.

"Tots tenim clar quin és el full de ruta del PP a Catalunya: cap. A part, evidentment, d'una política de confrontar territoris i, sobretot, una política demagògica en relació amb Catalunya", ha afirmat.

MOCIÓ DE CONFIANÇA

D'altra banda, preguntada per la moció de confiança a Sánchez proposada per Junts, Moret ha apuntat a la decisió que prengui la Mesa del Congrés respecte a la iniciativa, i ha sostingut: "En funció d'això, veurem".

"Posar instruments sobre la taula que generen ultimàtums i que generen encara més tensió no és el més adequat", ha conclòs.

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT

Respecte als pressupostos de la Generalitat 2025 i la negociació amb ERC, Moret ha insistit que el Govern complirà amb els acords d'investidura i ha remarcat la "bona relació" amb els republicans i la voluntat de l'executiu de Salvador Illa per comptar amb espais de diàleg estables.

Així s'ha expressat en preguntar-li per les paraules del president d'ERC, Oriol Junqueras, després d'instar aquest dissabte els socialistes a mostrar "voluntat" per complir els acords com més aviat millor si volen arribar a nous pactes en el futur.

NO AVANÇAR "PANTALLES"

"S'està treballant molt intensament des del Govern i des de les diferents conselleries per complir tots els acords recollits en el pacte d'investidura", ha assegurat Moret.

En aquest sentit, preguntada per si la Generalitat contempla que els comptes s'hagin de prorrogar, la portaveu socialista ha apostat per no avançar "pantalles".

"No parlem d'escenaris temporals, per tant, no parlem de calendari. Només parlem de la necessitat de treballar i d'anar garantint que el pla de mandat es pugui realitzar", ha resolt.