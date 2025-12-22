Moret assumeix el "mal resultat" a Extremadura i culpa el PP de la pujda de Vox

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha admès aquest dilluns el "mal resultat" dels socialistes en les eleccions a Extremadura i ha culpat el PP de l'increment de Vox en aquesta comunitat.
"Tenim una presidenta María Guardiola que va convocar per tenir majoria absoluta i no dependre de Vox, i el que ha aconseguit és el contrari. Guardiola i (Alberto Núñez) Feijóo han aconseguit ser més ostatges i dependre encara més de la ultradreta", ha lamentat en una roda de premsa.
Segons Moret, el PP ha volgut substituir els plantejaments "més radicals i conservadors" de Vox i, a parer seu, les eleccions a Extremadura han acabat donant aire als discursos dels de Santiago Abascal.
Sense voler concretar què han de fer els socialistes a Extremadura, ha manifestat que espera que no hi hagi un efecte contagi en les següents eleccions: "Crec que no té per què replicar-se en altres convocatòries".
En preguntar-li si creu que els casos de presumpta corrupció i d'assetjament sexual han afectat els resultats, ha defensat que han deixat clar que practiquen "tolerància zero amb la corrupció i amb les conductes masclistes".