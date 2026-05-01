Moret (PSC) assenyala que els treballadors dediquen "una part molt important" del sou a l'habitatge

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, ha assenyalat que, actualment, "molts treballadors i treballadores dediquen una part molt important dels seus salaris, dels seus sous, a poder acceptar i mantenir una llar digna".
En declaracions a la premsa en la manifestació de l'1 de Maig a Barcelona aquest divendres Moret també ha advertit que "posar en qüestió la democràcia és posar en qüestió els drets dels treballadors", després d'assegurar que aquests drets estan amenaçats.
La dirigent també ha fet una crida a la unitat de les forces progressistes i ha insistit que la prioritat actual ha de ser "detenir a els qui basen la seva estratègia política en el sectarisme i en la confrontació".