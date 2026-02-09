Moret (PSC) assegura que buscaran acostar posicions amb els Comuns en els pressupostos i avançar amb ERC

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha assegurat que enfoquen la reunió d'aquest dilluns amb els Comuns pels pressupostos amb voluntat d'acostar poscions i de buscar consensos i acords, alhora que continuen volent avançar amb ERC.
"La voluntat és crear un espai de negociació positiva que permeti aconseguir o acostar-nos el màxim possible perquè el Govern disposi d'uns bons pressupostos", ha explicat en una roda de premsa hores abans de la reunió amb els Comuns.
NO CONCRETA TERMINIS
Sobre si veu viable tancar un acord amb els Comuns i ERC en una setmana perquè els comptes s'aprovin abans del 31 de març, Moret s'ha limitat a exposar que el Govern posarà les seves propostes sobre la taula i ha rebutjat concretar terminis i calendaris.
"Quan els acords estiguin madurs i es produeixin, i hi ha el clima adequat, es comunicaran", ha subratllat la portaveu socialista, després de deixar clar que acompanyaran el Govern per implementar les polítiques públiques que calgui i garantir uns serveis públics de qualitat.
IRPF
En preguntar-li per la proposta d'ERC al Congrés perquè Catalunya pugui recaptar el 100% de l'IRPF, ha insistit a continuar treballant en els espais de diàleg que tenen per avançar "en acords directament vinculats amb els pactes d'investidura".
"Quan arribi on hagi d'arribar, aleshores ja veurem. Avui no som aquí", ha afegit sobre aquest assumpte.
RODALIES
A més de reivindicar que el Govern està buscant "solucions" per resoldre el servei de Rodalies, ha reclamat la importància que es compleixin els serveis mínims en la vaga de maquinistes d'aquest dilluns.
"Els serveis mínims s'han de complir perquè estan inclosos en el dret a vaga i afecten els ciutadans"; ha assenyalat Moret, que també ha manifestat el seu respecte per les manifestacions que es van celebrar i per les crítiques rebudes.