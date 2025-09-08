Moret aplaudeix el "lideratge internacional" de Sánchez per les mesures contra Israel

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha aplaudit la voluntat del president del Govern central, Pedro Sánchez, d'assumir el "lideratge internacional" en el drama humanitari que s'està produint a Gaza.
Ho ha dit en una roda de premsa a la seu del partit, després de l'anunci de Sánchez de mesures per "aturar el genocidi a Gaza" amb un decret llei per a l'embargament d'armes a Israel i la prohibició d'entrada a Espanya als qui hi participin directament.
"El president Pedro Sánchez torna a liderar i assumir aquest lideratge internacional en aquest drama humanitari", ha sostingut, i ha afirmat textualment que les mesures reforcen la posició clara del Govern central i del PSOE respecte al genocidi explícit que s'està produint a Gaza.
Per Moret, tot i que les mesures no frenin aquesta situació, contribueixen i incideixen en la recerca de solucions per revertir el "bloqueig humanitari i el genocidi", i considera que són coherents amb els principis defensats des del primer moment pels socialistes.
Ha valorat que Sánchez és un "president valent que pren posicions" en un context internacional convuls per contrarestar aquestes situacions.