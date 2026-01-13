Moret (PSC) apel·la al "sentit de país" i a la responsabilitat de Junts per al seu aval al finançament

Lamenta les crítiques de Foment "no només pel contingut, sinó per la forma"
BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha apel·lat al "sentit de país" i a la responsabilitat de Junts, i ha confiat textualment en que, arribat el moment, assumiran la seva responsabilitat de donar suport al model de finançament autonòmic pactat entre el Govern central, el Govern i ERC.
"Estic convençuda que arribarà un moment en el qual assumirà la seva responsabilitat de donar suport a un model de finançament que té moltes bondats i que és bo per a Catalunya", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Ha dit que a Catalunya hi ha un clam generalitzat dels agents socials i econòmics i de moltes veus acreditades que es mostren favorables a aquest acord perquè té "moltes bondats en favor de la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans".
Preguntada per si han demanat reunir-se amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, perquè prosperi, com ha fet el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha dit que ara per ara no ho han fet, però que no depèn d'ella i no ho ha de decidir ella.
Sobre la posició de Foment del Treball, que va qualificar l'acord d'insuficient, Moret s'ha mostrat sorpresa "no només pel contingut, sinó per la forma" en què es va produir la crítica, i ha instat els representants patronals a que apreciïn la concreció i els detalls de l'acord que, segons ella, recull els elements singulars de Catalunya.
"Estic convençuda també que faran aquesta anàlisi seriosa i rigorosa. Si ens posicionem sempre entre el 0 i el 100, i sempre anem a màxims, les posicions maximalistes no acaben mai en res, i entre el tot i el res sempre acabes en el res", ha advertit.